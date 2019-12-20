Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки отметит юбилей

Московский Рождественский фестиваль духовной музыки пройдет в Светлановском зале Московском международном Доме музыки в десятый раз. Крупнейший столичный хоровой форум, приуроченный к празднованию Рождества Христова, продлится с 12 по 26 января 2020 года. Его участниками станут известные хоровые коллективы из России, Болгарии и Испании, знаменитые солисты, а также камерный оркестр "Виртуозы Москвы" и Национальный филармонический оркестр России.

Художественные руководители форума – президент Дома музыки, член Патриаршего совета по культуре Владимир Спиваков и председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Фестиваль проводится с высочайшего благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ежегодный Рождественский фестиваль духовной музыки – уникальная традиция Дома музыки. Объединяя представителей разных христианских конфессий, форум знакомит самую широкую публику с многовековым наследием христианской музыкальной культуры.

"За десять лет благодаря Рождественскому фестивалю московская публика познакомилась со многими выдающимися исполнителями, лучшими хоровыми коллективами из разных стран, которые прежде не выступали в России, – подчеркивает Владимир Спиваков. – К юбилейной дате мы все – артисты и слушатели – подошли с радостным чувством сопричастности, открытости добру и свету, который несет этот праздник музыки".

В программе десятого фестиваля представлена европейская духовная музыка разных веков и стилей: русские и западноевропейские духовные сочинения, рождественские хоралы и гимны, а также произведения современных композиторов. В концертах примут участие ведущие хоровые коллективы из России и других стран, а также звезды мировой музыкальной сцены.

Откроет форум "Рождественская оратория" митрополита Илариона 12 января. В исполнении этого монументального произведения будут задействованы ведущие музыкальные коллективы столицы: Московский Синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, Академический большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, Хор мальчиков Московского хорового училища имени А.В. Свешникова, а также Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина.

В продолжение фестиваля прозвучат шедевры барокко. 14 января произведения И.С. Баха и Д. Скарлатти исполнят знаменитый баритон Василий Ладюк, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Московский Синодальный хор и органистка Людмила Голуб.

Традиционное событие фестиваля – выступление Хора Московского Сретенского монастыря – состоится 16 января. Центром новой программы, подготовленной специально для Рождественского фестиваля, станет сочинение Георгия Свиридова "Песнопения и молитвы" – знаковое произведение в истории современной хоровой музыки, ставшее итогом жизни и творчества композитора.

Афиша юбилейного фестиваля также познакомит слушателей с новыми именами – так, в концерте 17 января примут участие сразу два коллектива, представляющие различные христианские музыкальные традиции. В первом отделении выступит мужской хор санкт-петербургского Подворья Свято-Введенского мужского монастыря Оптина Пустынь. Во втором на сцену выйдет хор Храма Святого Николая Чудотворца города Стара-Загора (Болгария). В программе коллективов представлены духовные песнопения, выдающиеся образцы русской духовной музыки, обработки народных песен.

Ежегодно в форуме принимают участие детские хоровые коллективы из разных стран. Гостем предстоящего Рождественского фестиваля станет хор мальчиков испанского монастыря Монсеррат. "Культурное наследие Каталонии", "маленькие ангелы древнего монастыря" – прославленный хор мальчиков более 800 лет участвует в службах древнего бенедиктинского монастыря и Базилики Девы Марии Монсерратской.

Ярким финалом юбилейного рождественского смотра станет исполнение Большой мессы Моцарта, которую очень редко можно услышать в столичных концертных залах. Кроме того, сочинение впервые прозвучит в Доме музыки целиком. С шедевром австрийского композитора слушателей познакомят ведущие солисты московских музыкальных театров, Национальный филармонический оркестр России и Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под управлением Владимира Спивакова.