Пугачева за рулем такси и Табаков в роли буфетчицы: Гостелерадиофонд покажет на выставке уникальные кадры

Гостелерадиофонд, крупнейший в Европе архив телевизионных и радиопрограмм XX века, приглашает всех желающих окунуться в легендарную эпоху советского телевидения и приобщиться к тайнам превращения архивных записей в современный цифровой контент.

Выставка под открытым небом "Гостелерадиофонд. Советское телевидение" откроется в Лианозовском парке 27 декабря 2019 года и продлится до 31 января 2020 года.

Москвичам и гостям столицы впервые представят уникальные кадры, оцифрованные специалистами Гостелерадиофонда с кинопленки и магнитных видеорулонов: Юрий Шевчук без усов, Алла Пугачева за рулем такси, Майя Плисецкая — модель 1969 года, Олег Табаков в роли буфетчицы Клавы и многие другие.

Работа Гостелерадиофонда состоит не только в бережном хранении культурного наследия народов СССР на аналоговых носителях, но и в том, чтобы сделать его доступным для современной аудитории. На выставке представлены все этапы процесса превращения старых записей в современный формат 2К-4К на примере кадров любимых телефильмов "12 стульев", "Место встречи изменить нельзя", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Приключения Буратино".

Гостелерадиофонд поделится с гостями выставки своими любыми материалами и покажет все грани советского телевидения: мультфильмы и новогодние поздравления, лица ведущих знаменитых программ и легенд спорта, телевизионные роли звезд советского кино и калейдоскоп событий. Посетители узнают удивительные факты о телевизионном производстве прошлых лет, вспомнят, как жила огромная страна, чему радовалась и восторгалась, кому аплодировала, за кого болела, какие сериалы смотрела и чьего появления с нетерпением ждала на экранах телевизоров.