Александр Емельяненко подерется с бойцом другой весовой категории

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в скором времени проведет бой с другим бойцом ММА Магомедом Исмаиловым. Оба спортсмена обсудили поединок в телефонном разговоре по инициативе Исмаилова.

При этом сам Емельяненко-младший признался, что не хочет заниматься организацией предстоящего поединка и предложил заняться этим своему теперь уже будущему сопернику, сообщает Спорт24.Ru.

Примечательно, что оба бойца находятся в разных весовых категориях – Емельяненко выступает в тяжелой, а Исмаилов – в средней. Как спортсмены будут решать этот вопрос – Емельяненко будет "сгонять" вес, либо Исмаилов набирать – неизвестно. Возможно, они подерутся в своих нынешних весах.

Напомним, что накануне Емельяненко-младший одержал победу в поединке против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Их бой проходил по правилам бокса. Кокляев был нокаутирован в первом раунде.