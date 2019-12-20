Гидрометцентр: о снеге можно временно забыть

В ближайшее время в Москве и области температура поднимется до +6 градусов, никакой вероятности выпадения снега в ближайшее время нет. Об этом сообщил РИА Новости и.о​​​. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие пять-семь дней снега ждать не стоит, его не будет. Синоптик отметил, что побит температурный рекорд.

В выходные немного похолодает, но уже в понедельник вновь потеплеет до +6 градусов. "При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть", — сказал Вильфанд.

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет.

Днем в Москве — от нуля до двух градусов тепла, ночью в столице немного подморозит до минус двух градусов.

По данным Гидрометцентра, в Подмосковье — от минус 3 до 2 градусов тепла, ночью — до минус 4 градусов.