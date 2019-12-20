Первая конкретика по газу: Москва, Киев и Брюссель договорились, "Нафтогаз" поделят надвое

Россия, Украина и Еврокомиссия смогли прийти к "принципиальному" соглашению на консультациях по газу. Накануне в Берлине стороны обсуждали более 9 часов детали будущей сделки. Правда, они пока не разглашаются.

20 декабря — очередной раунд переговоров. Впервые за долгое время в вопросе транзита газа через Украину в Европу появилась конкретика. Накануне в Берлине Москва, Киев и Брюссель подготовили детальный протокол к будущему соглашению по газу. Правда, его еще предстоит согласовать. Об этом завил глава российского Минэнерго Александр Новак.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола. Это детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования. И надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", — подчеркнул министр российской энергетики.

На пресс-конференции, которая состоялась по итогам шестичасовых трехсторонних переговоров, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель отметил, что Киев и Москва "качественно отработали текущее решение по газу". И подписание итогового договора совсем близко.

"Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и который мы действительно готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, что мы достигнем положительных результатов для всех сторон", — надеется министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил по итогам переговоров 19 декабря, что детали соглашения по газу будут рассмотрены в Москве и Киеве. И только после одобрения сторонами оно будет подписано. Причем, Еврокомиссия рассчитывает, что финальные договоренности по транзиту российского газа через Украину будут достигнуты до конца 2019 года. Как раз до момента истечения контракта.

"После этих напряженных переговоров я рад объявить, что мы достигли принципиального соглашения по всем ключевым пунктам. Я уверен, что это очень позитивные новости для Европы, для России, для Украины, для газового рынка, для граждан всех стран. Сегодня мы не станем раскрывать детали дискуссии, потому что это принципиальное соглашение, достигнутое сегодня, завтра будут обсуждаться в столицах, а после этого мы перейдем к официальному подписанию", — анонсировал Марош Шефчович.

Раньше позиции сторон в решении газового вопроса выглядели так. Москва заявляла, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в судах. На Украине с этим не были согласны, оценивая претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" на общую сумму в 22 миллиарда долларов. Для того, чтобы новый контракт был подписан, Киев создал компанию-оператора газотранспортной системы Украины. По сути, разделив "Нафтогаз" на две части. Закон, необходимый для этого, уже подписан.

На пресс-конференции, которая прошла накануне, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не стремится заключить контракт на какое-то время с тем, чтобы в дальнейшем прекратить транзит через Украину. Кроме того, предложенный дисконт на поставки газа Киеву сохраняется. А это скидка в 25% по сравнению с той стоимостью, что платит Украина, получая газ по так называемому "реверсу". Эксперты рассказывают, почему сегодня Киеву выгодно покупать российский газ напрямую.

"Весь газ, который они импортируют, он российский, — поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – Но они берут его у европейских посредников. Естественно, европейские посредники закладывают определенную сумму себе – разницу между ценой, по которой они покупают у "Газпрома", и ценой, по которой они продают обратно на Украину. И если посмотреть помесячно и поквартально эти данные, то мы увидим, что как раз настолько Украина дороже покупает сейчас газ".

По состоянию на 17 декабря объем газа в ПХГ составил чуть больше 19,5 миллиарда кубометров. Как отмечал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, из-за истечения срока действия транзитного контракта, Киеву необходимо накопить больше газа в хранилищах к нынешнему отопительному сезону.

Министр энергетики России Александр Новак, по итогам встречи в Берлине заявил, следующая встреча России и Украины по газу состоится в ближайшее время. Ведь до конца действия контракта остается совсем немного времени.

Вопрос о сроке действия контракта остается открытым.