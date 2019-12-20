13 шайб на двоих: "Аризона" и "Миннесота" устроили голевое шоу в НХЛ

В заокеанском чемпионате НХЛ матчем между "Аризоной Койотс" и "Миннесотой Уайлд" завершился игровой день. Команды сыграли в открытый хоккей, результатом чего стало 13 заброшенных шайб на двоих.

Победу в итоге завоевали хоккеисты "Миннесоты" – они забросили восемь шайб, на что их соперники ответили пятью. Самыми результативными игроками у победителей стали игроки "Уайлд" Эрик Стаал, Маркус Фолиньо и Матс Цукарелло – все трое набрали по три очка, из которых один гол и две результативные передачи.

В составе проигравшей команды наилучший показатель результативности у Ника Шмальца, отдавшего три голевых паса. Российскому защитнику "Койотс" Илье Любушкину отметиться результативными действиями не удалось.

В параллельном матче "Ванкувер Кэнакс" в овертайме победил "Вегас Голден Найтс". Итоговый счет 5:4 в пользу "канадцев".