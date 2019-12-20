Новая трасса соединит Москву и Казань

Стало известно, где построят новый мост через Волгу, он будет частью автодороги М12 "Москва-Казань". Его длина составит около 4 километров, остальные технические параметры еще предстоит определить.

Каким будет "Великий шелковый путь" XXI века — уже можно увидеть не только на картах. Отдельные участки межконтинентальной транспортной магистрали уже построены: трасса М11 Санкт-Петербург – Москва – только начало дороги, длинной 8,5 тысяч километров. В новом году в госкомпании "Автодор" приступают к проектированию еще одного участка – скоростного автобана Москва – Казань.

"При выборе коридора прохождения маршрута мы смотрели, чтобы дорога была не дублером существующей М7, а давала максимально социально экономический эффект развития потенциальным точкам роста в регионах прохождения", — сказал начальник отдела ГК "Автодор" Рушан Биктимиров.

Новую федеральную трассу по поручению президента России построят до 2025 года. Дорога пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также республики Чувашия и Татарстан. "Автодор" будет применять BIM технологии.

В систему загружается информация о маршруте всей магистрали, геологии грунтов, материалах будущей дороги. На основе сотен параметров строительная информационная модель позволяет оценить необходимое количество развязок с учетом увеличения транспортного потока на годы вперед. На новой трассе построят более трехсот сооружений и мостов. Один из сложнейших участков – мост через Волгу.

"Волга относится к первому классу реки по судоходству. Это значит, что необходимо предусмотреть не менее двух судоходных пролетов протяженностью 140 метров и высотой 17 метров. Мост будет уникальный ", — сказал директор по проектированию АО Институт Гипростроймост Олег Скорик.

При выборе местоположения будущего моста инженеры анализировали не только геологию и наличие коммуникацией газонефтепроводов, но и расстояние между берегами. Этот участок Волги относится к крупнейшему на европейском континенте Куйбышевскому водохранилищу. Глубина реки доходит до 40 метров, случаются шторма, а также сильные ледоходы.

Новый мост даст развитие инфраструктуры всего правобережья Волги возле столицы Татарстана, а также значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку. Время пути по будущей Федеральной трассе М12 от Москвы до Казани составит менее 7 часов.

Трансконтинентальная магистраль соединит Хельсинки, Санкт-Петербург, Москву, Казань, Оренбург, Алма-Ату и Пекин. Коридор позволит сократить время доставки грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу с 45 суток по морю через Суэцкий канал, до 10 дней автомобильным транспортом.

"Помимо того, что она является элементом международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай", она является основной транспортной артерией на восток страны, и мы надеемся, что дальше будем ее развивать и до Екатеринбурга и так далее", — отметил Биктимиров.

Автомобильный "шелковый путь" в Китай станет одним крупнейших мировых инфраструктурных проектов, для регионов России такое масштабное строительство станет настоящей точкой роста экономического развития.