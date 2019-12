Рентгеновский снимок мопса напугал соцсети

Рентгеновский снимок сделал мопса звездой интернета. Фотографию опубликовал телеведущий Энди Ричтер на странице в Instagram. Пес принадлежит его другу.

На снимке мопс больше похож на чудовище с выпученными глазами. Кому-то фото показалось забавным.

Но другие пользователи в комментариях стали писать, что фото настолько ужасно, что теперь они могут заснуть.

Также многие стали спрашивать, а все ли в порядке с собакой. Но Ричтер заверил, что у мопса все хорошо, и выложил новое фото, где собака греется на солнце.

I let my friend know his dog has gone viral, and he told her. She has a clean bill of health, btw pic.twitter.com/MlPrEU12Fp