Демобилизация "канониров ": полсостава "Арсенала" планирует покинуть клуб

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" в скором времени может лишиться половины состава. Несколько футболистов "пушкарей" не устраивает положение дел в клубе и теперь они не скрывают своего желания сменить обстановку.

В числе прочих претендентов на уход называется габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Как сообщает Спортc.Ru, основной причиной ухода он называет желание бороться за трофеи, а не быть частью среднесрочного проекта.

Также призадумались об уходе еще два игрока атакующего плана – французский форвард Александр Ляказетт и швейцарский полузащитник Гранит Джака. Также сообщается о подобных настроениях у "половины состава" лондонцев.

Намерен покинуть команду и немецкий полузащитник Месут Озил. Он может уйти в аренду в клуб своей исторической родины — турецкий "Фенербахче". Накануне игрок угодил в скандал с твитом про проживающих в Китае уйгурах. Теперь любое упоминание Озила в Китае под запретом, а последствия ситуации на себе уже ощущает даже "Арсенал".

Напомним, что после 17 туров английской премьер-лиги "Арсенал" с 22 очками располагается на десятом месте. Ранее из клуба был отправлен в отставку испанский наставник Унаи Эмери. Ожидается, что в скором времени команду возглавит экс-игрок "канониров" Микель Артета.