Четверо полицейских погибли страшной аварии в Алтайском крае

Пять человек, в том числе четверо полицейских, погибли в лобовом столкновении двух легковых машин в Алтайском крае. СКР обнародовал кадры с места аварии.

ДТП произошло вечером 19 декабря в Алейском районе. По предварительным данным, на темной дороге между селами Урюпино и Красный Яр водитель Toyota Corolla Fielder пошел на обгон, но на встречной полосе протаранил служебный ВАЗ-21074. Четверо стражей порядка погибли на месте, их коллегу госпитализировали.

Еще одной жертвой трагедии стал пассажир "японки", виновник аварии и еще один его спутник находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц. Следователи намерены проверить качество организации движения на участке трассы, где произошло ДТП.