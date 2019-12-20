В Челябинске 12-летний мальчик пропал по пути из школы

В Челябинске ведется поиск 12-летнего мальчика.

Вечером 19 декабря он вышел из школы, сел в маршрутку, созвонился с мамой в районе цирка и больше на связь не выходил. Ребенок был одет в темно-серый пуховик, серые горнолыжные штаны, зелено-коричневую шапку и черные ботинки.

Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ, по данному факту организована доследственная проверка.