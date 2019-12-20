Операция "Импичмент": Трамп торопит, демократы затягивают

В США представители демократической партии намеренно затягивают процесс импичмента в Сенате. Об этом заявил Дональд Трамп. По его мнению, политические оппоненты опасаются показаний республиканцев.

Накануне Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу по двум статьям. Правда, дело в Сенат, где республиканцы удерживают большинство — пока не передали.

Дональд Трамп, конечно, не возникнет из-за кулис актового зала университета Лойола Мэримаунт, но он незримо присутствует на каждых дебатах демократов. Ну а на следующий день после импичмента — тем более.

Участников расставили на сцене согласно рейтингам. В центре самый пока популярный Джо Байден, без украинских похождений сына которого, не было ни самой попытки отрешения Трампа от власти, ни возможности ее обсудить.

"Я считаю импичмент конституционной необходимостью. Мы должны восстановить целостность института президентства", — сказал Байден.

Не участвовать в травле, по мнению Трампа, могла бы и другая представительница демпартии Дебби Дингелл. Она в Конгрессе от Мичигана, куда президент США в день импичмента полетел встречаться со сторонниками. Муж Дингелл Джон целых 60 лет, то есть 30 сроков представлял штат, а когда умер, Трамп устроил ему пышные похороны.

"Дебби Дингелл позвонила мне и заявила: это лучшее, что когда-либо случалось, огромное тебе спасибо! Джон был бы тронут. Он смотрит на нас сверху, с небес. Он был бы благодарен тебе. Я сказал – все ок. Не волнуйся об этом. Может он все же смотрит на нас снизу, я не знаю. Но давайте предположим, что с небес", — говорит Трамп.

Но если поразмыслить, шутка за гранью фола, скорее адресована не семье покойного конгрессмена, а его соратнице по партии и давней подруге Нэнси Пелоси.

"Давайте помолимся за нашего президента. Ведь он не понимает, что жестокость – это не остроумно. Если его и веселят жестокие слова, это не означает, что он смешной. Это, наоборот, очень грустно", — сказала Пелоси.

Не так быстро, сначала нужно передать дела — уже беспокоятся в Сенате республиканцы. В верхнюю палату Конгресса теперь должно переместиться дело об импичменте. Сторонники хотят Трампа оправдать, как можно быстрее. Но Пелоси процесс тормозит.

Конституция США обязывает палату представителей передавать проголосованные статьи в Сенат, но не уточняет срок.

В 22-страничном обращении изложены аргументы, которые должны ястребов приземлить. И главный из них Европа точно не поддержит, что подорвет и без того зыбкое трансатлантическое сотрудничество. К тому же санкции неизбежно ударят и по глобальным рынкам, и по американским инвесторам и банкам.