Роскачество рекомендовало три шампанских на Новый год

131 марку игристых вин продегустировали эксперты Роскачества. Более двух третей проверенных вин из Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и Дагестана получили высокие дегустационные оценки. В тройку вошли вина 2018 года. Это значит, что производители справились с капризами природы и сложными климатическими условиями.

Все игристые вина уложились в ценовой диапазон от 150 до 1000 рублей. Главный совет от Роскачества: прежде чем что-то покупать и пить, прочитать этикетку. Если на этикетке нет надписи "игристое вино" или "российское шампанское", то на контрэтикетке может быть указано, что это "винный напиток газированный". В последнем случае вас ждет много воды и ароматизаторы.

Обратите внимание и на странные аббревиатуры. Если к названию "игристое вино" или "жемчужное вино" добавлены ЗГУ и ЗНМП, то пугаться их не стоит. Это только отмечает, что алкоголь произведен из винограда конкретного российского региона. ЗГУ – это всего лишь "защищенное географическое указание". Ну, как, например, Шампань во Франции. А ЗНМП – это защищенное наименование места происхождения.

В 2018 году лидером рейтинга отечественных игристых вин по версии Роскачества было, если помните, выдержанное брют розовое "Премиум Розовое" Абрау-Дюрсо. Оно выпускается под маркой Victor Dravigny. Оно получило 84,9 балла из максимальной сотни. В вине эксперты отметили интенсивную игру пузырьков, ароматный букет и долгое послевкусие. В тройку также вошли вина "Тамани". Это белый брют и полусухое белое "Мускатное".

В 2019 году на новогодний стол эксперты рекомендуют новых победителей. Первая строчка рейтинга Роскачества у полусухого розового вина "Мысхако" из Краснодарского края. Оно набрало немногим меньше лидера прошлого года. Капризы погоды все-таки сказались — 83,7 балла. Это вино порадует еще и ценой — до 300 рублей.

Серебро с 83 баллами завоевало российское белое шампанское брют Дербентской винодельческой компании. Бронза у "Золотой балки". Это белое полусладкое вино из Севастополя получило 82,89 балла. Но его цена почти в два с половиной раза выше своих конкурентов по пьедесталу.

Именно их стоит поставить на стол в Новый год, чтобы праздник не был испорчен. Но этими тремя винами рекомендации не ограничиваются. Недорогие исследуемые образцы шампанского и игристых вин удивили экспертов. И удивили приятно.

"В этом исследовании от недорогих образцов мы не ждали особенной сложности букета, благородных тонов выдержки во вкусе, -подчеркнула куратор дегустационной комиссии Юлиана Григорьева. — Но и недорогое "повседневное" вино может быть достаточно качественным".

Кроме того, для исключения ошибок при покупке вин стоит сверяться с российским винным гидом. Теперь их в стране два. И винный гид по бюджетным (доступным) маркам как раз и составляют эксперты Роскачества.