Футбольное "Динамо" переподписало контракт с главным тренером Новиковым

Футбольный клуб "Динамо" объявило о продлении действующего соглашения с главным тренером команды Кириллом Новиковым. Теперь контракт российского наставника с бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.

Предыдущий договор Новикова с "Динамо" действовало до завершения нынешнего сезона. Как сообщает официальный сайт динамовцев, контракты были подписаны и с тренером Виталием Гришиным и тренером вратарей Дмитрием Изотовым. Теперь в клубе ждут пополнения тренером по физической подготовке.

Новиков возглавил "Динамо" после отставки Дмитрия Хохлова в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В этом статусе он проработал месяц, после чего ему и предложили постоянный контракт.

Под руководством 38-летнего специалиста "Динамо" сыграло семь матчей, в которых одержало четыре победы, дважды завершило встречи вничью и один раз проиграло. В турнирной таблице российской премьер-лиги москвичи с 24 очками занимают восьмое место.