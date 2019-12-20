Ангела Меркель объявила войну Дональду Трампу

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила войну президенту США Дональду Трампу в связи с американскими санкциями по "Северному потоку-2". С таким заголовком вышло издание Bild. СМИ отмечает, что канцлер Германии намерена решительно обсудить вопрос с Вашингтоном.

По мнению аналитиков, Меркель не потерпит, чтобы США подрывали поддерживаемый ею проект газопровода. Впрочем, обозреватели не сомневаются, что строительство Nord Stream 2 уже не остановить, в скором времени оно будет завершено, отмечает телеканал "Россия 24".

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что оценка заявления Меркель со стороны Bild – журналистское преувеличение.

"Уж кто-кто, а Германия объявлять войну не будет, она будет реагировать на американские действия, — отметил Андрей Кортунов. — Война – слишком сильное слово, это другой уровень конфронтации, до которого пока что, мне кажется, дело не дошло. Но даже эта реакция направлена на то, чтобы каким-то образом противоречия смягчить".

По словам эксперта, торговые отношения находятся в ведении Брюсселя, поэтому торговую войну должен объявлять Евросоюз. Но он на это не пойдет, подчеркнул Кортунов в интервью РИА Новости. Но немцы будут продолжать сопротивляться американскому давлению, считает гендиректор Российского совета по международным делам. Меркель также подчеркнула, что американские санкции усложнят переговоры Брюсселя, Москвы и Киева по газовому транзиту.

Противоречия между Берлином и Вашингтоном много шире, чем газ. Это и автомобили, и запчасти к ним. Но президент США, как считает Кортунов, сейчас не заинтересован в том, чтобы совсем обострять отношения с Берлином. В ноябре 2020 года в Америке выборы, а обострение торговых отношений с Европой – это дополнительный козырь в колоде демократов, объявивших на днях главе Белого дома импичмент. Если же Трампа переизберут, тогда торговое давление на Европу усилится.

Пока де Сенат США проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены средства на "противодействие России" в различных областях, санкции против "Северного потока-2" и военная помощь Украине.