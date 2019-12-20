Ваня Фокин начал бегать. Видео

Маленький Ваня Фокин, выживший под обломками рухнувшего дома в Магнитогорске, начал бегать.

Дом взорвался 31 декабря 2018 года. Обрушился целый подъезд, погибли 39 человек.

Ваню, которому тогда было всего 11 месяцев, нашли лишь на следующий день. Его спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан. Под руинами малыш провел 35 часов в жуткий мороз и только чудом остался жив. У Вани было сильное обморожение и сотрясение мозга. Мальчика доставили на самолете в московскую больницу, где он провел больше месяца.

В октябре после нескольких курсов реабилитации мальчик начал ходить. Врачи и хирурги полностью вылечили Ваню и подарили радость не только ему и его родителям, но и всем, кто верил в лучшее.