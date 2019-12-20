Леонид Слуцкий: всеми игрокам "Рубина" будет дан шанс проявить себя

Новый наставник футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий, подписавший 5-летний контракт с казанцами накануне, считает, что его команде необходимо укрепление по ряду позиций. Однако в зимнее межсезонье тренер не готов говорить о большом числе трансферов.

"Понимание текущего состава у меня, безусловно, есть, — цитирует Слуцкого пресс-служба "Рубина". – Я готовился, пересмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Есть селекционный план, определённые наметки".

По словам нового наставника, он не собирается "ставить крест ни на одном из футболистов, которые уже сейчас есть в команде": "Возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем. Конечно, селекционный момент является основополагающим в работе любого клуба, но я не думаю, что это будут десятки новых футболистов. Несколько позиций, как и в любой команде, требуют если не усиления, то по крайней мере более высокого уровня конкуренции".

Слуцкий сообщил, что 11 января команда соберётся в Казани, чтобы познакомиться: "Надо будет, что называется, посмотреть друг другу в глаза, пройти медосмотр и уже 13-го числа отправиться полным составом в Турцию на сборы".