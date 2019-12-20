Пошел на взлет: водитель без прав разнес терминал аэропорта во Флориде

У стойки аренды автомобилей в воздушной гавани во Флориде завершилась погоня полицейских за лишенным прав водителем с богатым "послужным" списком по части правонарушений. Камеры наблюдения зафиксировали, как злоумышленник за рулем внедорожника GMC Sierra пробил стену терминала аэропорта Сарасота-Брадентон и протаранил конвейер по выдаче багажа.

Сорокалетний Хуан Монсивис из Брадентона давно знаком стражам порядка. На его счету незаконное ношение огнестрельного оружия, нападение на правоохранителя, оказание сопротивления при аресте, хранение наркотиков, множество дорожных нарушений, в том числе вождении в нетрезвом виде и с просроченной лицензией.

Около половины третьего ночи в четверг, 19 декабря, Монсивиса заприметили на ведущей на север США автостраде, при этом манеру его вождения полицейские охарактеризовали как "безрассудная". Требования съехать на обочину и остановиться водитель проигнорировал, напротив, резко набрал скорость и попытался скрыться. Погоня завершилась в 02:51 на территории международного аэропорта Сарасота-Брадентон: внедорожник снес забор, протаранил здание основного терминала и остановился у стойки аренды автомобилей, перед этим повредив ленту выдачи багажа.

Монсивис получил серьезные травмы и был госпитализирован, после выздоровления его ждет судебное разбирательство — за рулем он находился без прав и, предположительно, под наркотиками.

Сумму ущерба предварительно оценили в 250 с лишним тысячи долларов. По счастливой случайности никто из пассажиров и сотрудников воздушной гавани не пострадал. Последний рейс приземлился за 20 минут до инцидента, и в терминале уже практически не было людей.

За день до этого в калифорнийском Фресно 17-летняя девушка угнала частный самолет и протаранила на нем здание на территории аэропорта.