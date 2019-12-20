Возросло число отравившихся роллами в Шахтах

Возросло число отравившихся японской едой в Шахтах. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР". Накануне было известно о 12 пострадавших, сегодня — уже о 25.

Как известно, жители города почувствовали себя плохо после посещения одного из кафе. Там они лакомились роллами. У всех отравившихся врачи обнаружили сальмонеллез. Работу точки питания временно приостановили. Управление Следственного комитета по Ростовской области инициировало проведение проверки. По информации, полученной в ведомстве, сейчас следователи занимаются уточнением всех деталей произошедшего.

Кстати, среди заболевших есть и дети, прокомментировали ЧП в администрации города. Факт массового отравления подтвердили и в управлении Роспотребнадзора.