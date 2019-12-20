Мэр Москвы выразил соболезнование семье погибшего сотрудника ФСБ

Уголовное дело о стрельбе на Лубянке в Москве передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Это решение принял глава ведомства Александр Бастрыкин. Вечером 19 декабря у здания ФСБ в центре Москвы мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и застрелил одного из них.

Еще пять человек, в том числе прохожий, получили ранения различной степени тяжести. Самого нападавшего ликвидировали, напоминает телеканал "Россия 24".

Утром рядом с местом гибели сотрудника ФСБ появились живые цветы. Стихийный мемориал возник на пересечении Большой Лубянки и Кузнецкого моста. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника ФСБ. Он сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Столичный градоначальник также поблагодарил бойцов ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника.

Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 декабря 2019 г.

Стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы открыл, по предварительным неофициальным данным, 39-летний Евгений Манюров. В его рюкзаке также были найдены боеприпасы, гранаты и взрывное устройство. Манюров жил в Подольске. Он окончил Российскую академию правосудия. В 2015 году его юридическая контора была закрыта. Манюров увлекался стрелковым спортом при клубе ДОСААФ, получал призы на соревнованиях.