Российские клубы в еврокубках: ЦСКА заработал 37 млн евро, "Спартак" – 6,5

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал финансовый отчет, в котором указаны доходы футбольных клубов по итогам своих выступлений в еврокубках сезона 2018/19. Лидером по заработку среди российских клубов стал московский ЦСКА.

Столичные "армейцы" выступали в Лиге чемпионов и в общей сложности пополнили свою казну на 37,094 миллиона евро. Второе место по доходам стал еще один клуб из Москвы – "Локомотив", заработавший 23,365 миллиона евро. Замкнул тройку петербургский "Зенит". За свои выступления в Лиге Европы сине-бело-голубые обогатились на 12,021 млн евро.

Заработок футбольного клуба "Краснодар" – участника Лиги Европы, составил 9,839 миллиона евро. И наконец на пятом месте по доходам расположился московский "Спартак". Общая сумма доходов красно-белых в Лиге чемпионов и Лиге Европы составила 6,646 миллиона евро.

Наибольшими доходами отличилась испанская "Барселона" – УЕФА выплатила каталонцам 117,73 миллиона евро. Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" получил 111 миллионов, а его соперник по финалу – "Тоттенхэм", 101,6 миллиона евро.