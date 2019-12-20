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20 декабря 201912:10

Непомнящий сыграет в финале шахматного Гран-при с китайцем Вей И

flickr.com

В Иерусалиме в решающую стадию вошел этап шахматного Гран-при ФИДЕ. Во второй полуфинальной паре гроссмейстер из Китая Вэй И обыграл чеха Давида Навару на тай-брейке. В финале китайский шахматист встретится с россиянином Яном Непомнящим.

Как уже сообщали Вести.Ru, Непомнящий выиграл свой полуфинал у француза Максима Вашье-Лаграва по результатам двух классических партий – 1,5:0,5. В поединке Вэй И и Навары пришлось играть две партии в быстрые шахматы, и китаец оказался сильнее – 2,5:1,5.

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