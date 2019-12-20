Пропавший в Челябинске мальчик найден живым

В Челябинске найден пропавший накануне двенадцатилетний мальчик.

Вечером 19 декабря он вышел из гимназии №23, сел в маршрутное такси, поговорил по телефону с мамой и пропал. Мама обратилась с заявлением в полицию. Ребенка искали полицейские и волонтеры, передает РИА Новости.

Ребенок найден живым. Где он был все это время, не сообщается.