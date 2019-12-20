МИД России прокомментировал импичмент Трампу

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали импичмент, объявленный президенту США Дональду Трампу. Как заявил замглавы министерства Сергей Рябков, эта процедура никак не скажется на российско-американских отношениях.

"Дискуссия вокруг импичмента и процедуры, связанные с этим, – это сугубо внутреннее дело США, – цитирует Рябкова РИА Новости. – Мы никакого отношения к этому не имеем, никак это не оцениваем и никакой взаимосвязи между работой по нашей повестке дня, включая контроль над вооружениями, и тем, что происходит в связи с процедурой импичмента, с нашей точки зрения, нет и быть не может".

18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу по двум статьям. В Сенат, где республиканцы удерживают большинство, дело пока не передали. Сам американский президент считает, что представители демократической партии намеренно затягивают процесс.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию вокруг импичмента американскому президенту. Он усомнился в том, что Сенат США поддержит решение об импичменте.