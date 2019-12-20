Бари Алибасов опубликовал фото с Федосеевой-Шукшиной на больничной койке

В "Инстаграме" музыканта и продюсера Бари Алибасова появилось фото с его супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной на больничной койке.

81-летняя актриса, по его словам, просто проходит плановое обследование, и чувствует она себя хорошо.

Летом сообщалось, что Лидия Николаевна была госпитализирована после двух ночных приступов бронхиальной астмы.

Это случилось вскоре после того, как был выписан из НИИ Склифосовского Бари Алибасов, отравившийся средством для чистки труб.

В мае Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов были в гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека", где рассказали, в том числе, и о том, почему решили официально связать себя узами брака.