Скончалась французская девушка Джеймса Бонда

В Париже в возрасте 78 лет после длительной болезни скончалась французская актриса и фотомодель Клодин Оже, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" 1965 года.

Оже родилась в Париже в 1941 году. В 1957 году она начала карьеру модели и параллельно снималась в кино. Актриса проснулась знаменитой после выхода в 1962 году картины "Железная маска" с Жаном Маре, всемирная слава пришла к ней после премьеры фильма о британском суперагенте Джеймсе Бонде "Шаровая молния" с Шоном Коннери, передает РИА Новости.

Как пишут французские СМИ, Оже стала первой французской девушкой Бонда.