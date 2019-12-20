Экс-наставник киевского "Динамо" возглавил клуб-лидер ФНЛ

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич стал наставником волгоградского "Ротора". Детали подписанного контракта между белорусским специалистом и лидером Футбольной национальной лиги не разглашаются.

Хацкевич возглавил "Ротор" вместо Игоря Меньщикова. Тот 11 декабря оставил свой пост и предпочел перебраться в "Тюмень". Как сообщает официальный сайт волгоградцев, в тренерский штаб Хацкевича войдут старший тренер Максим Щацких, тренер по физподготовке Виталий Шпанюк и тренер вратарей Виталий Варивончик.

К работе в "Роторе" Хацкевич приступит 12 января, когда команда выйдет из отпуска и отправится на сбор в Турцию.

Напомним, что по итогам 25 туров ФНЛ волгоградский клуб набрал 52 очка и занимает первое место, опережая ближайшего преследователя – московское "Торпедо", на один балл.