Декабрь заблудился: соцсети о цветах и набухающих почках в Москве

До Нового года осталось 11 дней, а в московском регионе – зеленая трава, на деревьях набухают почки, где-то начали расцветать цветы.

В Аптекарском огороде МГУ во второй половине декабря под открытым небом расцвели крокусы и волчье лыко, набухли почки у сирени и магнолии.

В соцсетях пользователи также активно постят аналогичные снимки.

Словом, погода явно весенняя, в связи с чем многие пользователи вспоминают сказку "12 месяцев", в которой Королева потребовала принести ей под Новый год корзину подснежников.

По сюжету сказки, для этого Декабрь согласился уступить свой Волшебный посох Марту, и героиня сказки смогла собрать для Королевы весенние цветы.

"Декабрь заблудился", "Вот вам и сказка, на Новый год будем подснежники собирать", "Видимо, март вышел на дежурство вместо декабря", "Главное, чтобы потом, в марте, декабрь за него дважды не дежурил".

Такие комментарии оставляют пользователи под фотографиями, которые во множестве появляются в эти дни в разных соцсетях.

Те же, кто настроен серьезнее, жалеют растения, ведь когда грянут (если, конечно) грянут) морозы, то все они померзнут.

Появляются в соцсетях и забавные фото: на траве, видимо, не могут устоять даже специально сделанные Снеговики. Как пишут москвичи на странице района Нагатино, "Снеговики в дрова!!! Их поднимают, а они падают".

Ранее и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в столичном регионе температура поднимется до плюс 6 градусов, и снега в ближайшие пять-семь дней снега ждать не стоит.