Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

В Москве состоялась премьера комедии "Холоп" режиссера Клима Шипенко. Эта история рассказывает о похождениях сына олигарха, которого пытается перевоспитать его влиятельный отец. В результате молодой человек оказывается в России XIX века в роли бесправного крепостного.

Григорий типичный представитель современной золотой молодежи, живет одними удовольствиями — ночные клубы, алкоголь, девушки, дорогие машины. И безответственность, которая приносит ощущение безнаказанности. Ведь папа-олигарх всегда решит проблемы.

"Я всегда либо бандитов, либо олигархов играю", — говорит актер Александр Самойленко.

Но после того, как сын чуть не попал в тюрьму, отец решает перевоспитать дебошира радикальным способом.



Мажора Григория убеждают, что он попал в прошлое. В деревне нанятые актеры создают атмосферу русской провинции XIX века, где Гриша оказывается в самом низу социальной лестницы. Теперь он конюх, и ему придется понять, каково быть крепостным.

"Наш главный персонаж находит в себе силы согласиться с тем, чтобы принять сигналы окружения и измениться", — говорит актер Милош Бикович.

Звезды из знаменитого космического блокбастера "Салют-7" в "Холопе" с удовольствием выступили в комедийном амплуа. Сменить драму на комедию давняя мечта Марии Мироновой.

"Холоп" — это и комедия положений, и романтический фильм. Зрителя ждут сразу две любовных линии.

Кино о современном мажоре, оказавшемся в XIX веке, будто пропитано духом русской провинции, а на самой премьере пахло настоящим деревенским сеном. Коллеги по киноцеху на премьере поддерживали создателей не только аплодисментами и громким смехом, но и стуком деревянных ложек.

"Холоп" стартует в кино уже 26 декабря, те, кто посмотрел картину на премьере, собираются вернутся в кинозалы, снова. "Кино о справедливости. Всем пора перевоспитываться", — говорит Гоша Куценко. Фильм снят в лучших традициях советских комедий. Билеты на картину зрители уже резервируют на новогодние каникулы.