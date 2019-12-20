Арестованного в Неаполе россиянина передадут в США

В США будет экстрадирован арестованного в Италии топ-менеджер российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. 57-летнего россиянина обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов. Правда, экстрадиция приостановлена на 15 дней. Это время на подачу апелляции на решение суда Неаполя в Кассационный суд, сообщает ТАСС.

Также по этому делу обвиняется экс-сотрудник итальянского подразделения американской GE Aviation Маурицио Паоло Бьянки. Бьянки и Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы.

Конструкторское бюро "ОДК-Авиадвигатель" 28 лет разрабатывает двигатель ПД-14 для гражданских самолетов МС-21. 59-летний Маурицио Паоло Бьянки попросил нескольких специалистов GE Aviation оценить конструкцию существующих редукторов для двигателей ПД-14. Для оценки редуктора сотрудники GE использовали принадлежащую американской компании методику или оборудование, составляющие коммерческую тайну, отмечается в обвинении.

ОДК – главный разработчик и производитель двигателей для гражданской и военной авиации России, боевых кораблей и космических ракет. Министерство торговли США внесло "Авиадвигатель" в сентябре 2018 года в санкционный список.