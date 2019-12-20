Ученые нашли причину развития особо опасного рака

Эксперты из Научно-исследовательского института Детского медицинского центра (CRI) в американском штате Юта выяснили, почему одни клетки меланомы распространяются в организме с большей вероятностью, чем другие. Кроме того, ученые нашли способ сократить долю пациентов, у которых можно остановить развитие третьей степени меланомы в смертельную четвертую.

"Мы обнаружили различия между видами меланомы в способности образовывать метастазы", – цитирует MedicalXpress доктора Шона Моррисона. По его словам, некоторые виды опухолей быстро метастазируют, тогда как другие делают это медленнее, и их возможно удалить хирургическим путем.

"Поскольку метастазирование является основным фактором, определяющим ход болезни и успех лечения, мы несколько лет концентрировались на выяснении того, почему некоторые клетки меланомы лучше поддаются лечению, чем другие", – продолжил Моррисон.

Исследователи обнаружили, что склонные к метастазированию клетки меланомы поглощают много молочной кислоты. Это позволяет им вырабатывать больше антиоксидантов, поэтому они более успешно выживают в крови человека.

Эксперименты на грызунах установили, что в ходе лечения мышей ингибитором MCT1 наблюдалось меньшее количество клеток меланомы в крови и меньшее количество метастазирующих опухолей. Аналогичный подход может уменьшить риск возникновения вторичных опухолей у человека, полагают исследователи.

Опыты на мышах показали, что у тех грызунов, которых лечили при помощи ингибитора MCT1 (монокарбоксилатный транспортер 1, переносчик молочной кислоты) до того, как опухоль дала метастазы, меньше шансов на развитие вторичных опухолей.

Ранее сообщалось о масштабном исследовании американских ученых, которое показало, что женщины, сумевшие после 50 лет сбросить лишний вес, имеют меньше шансов заболеть раком груди, чем те, кто не следит за весом.