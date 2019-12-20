Взаимоприемлемые условия: Путин о газовом договоре с Украиной

Москва будет стремиться заключить с Киевом соглашение по транзиту газа. Условия договора должны быть взаимоприемлемыми, без создания рисков для обеих сторон. Президент России Владимир Путин заявил об этом в пятницу в Санкт-Петербурге, где проходит встреча министра финансов Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком, и президент России присоединился к их разговору.

"Мы будем стремиться к этому, но условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", — заявил глава государства.

В ходе встречи речь зашла о газовых проблемах между РФ и Украиной. Путин заметил, что соглашение о транзите газа пока не заключено, передает телеканал "Россия 24".

При этом Медведчук подчеркнул, что соглашения между Россией и Украиной необходимы. "Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета (Украины) получала до $3 миллиардов от транзита российского газа, в этом году транзитировали где-то 87 миллиардов кубов, в следующем году с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту сложная будет задача, решить так, чтобы это отвечало интересам Украины", — сказал он.