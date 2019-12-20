США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило главного нарушителя антидопинговых правил в 2017 году. Согласно опубликованному организацией отчету самой нарушающей страной стала Италия, спортсмены которой нарушили правила 171 раз.

Второе место по этому показателю заняли французские спортсмены. У них зафиксировано 128 случаев нарушения правил. Замыкают тройку нарушителей атлеты из США, которые 103 раза попадались на допинговых махинациях. Россия в этом списке – пятая. WADA обнаружила 82 случая нарушений правил.

Всего же организация в 2017 году выявила 1804 случая нарушения. При этом международная организация назвала виды спорта, в которых чаще остальных обнаруживались нарушители: это бодибилдинг (266), легкая атлетика (242), велоспорт (218), пауэрлифтинг (101) и футбол (78).