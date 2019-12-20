Россиянина Винника экстрадируют из Греции во Францию

Решение об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию подписал министр юстиции Греции. Это последняя стадия процессов по передаче обвиняемого. Но адвокат Тимофей Мусатов заверил, что защита Винника обжалует это решение.

В Грецию Винник приехал на отдых вместе с женой и двумя маленькими детьми, напоминает РИА Новости. Это было летом 2017 года. Россиянина арестовали по запросу США. Минюст США заподозрил Александра Винника в нарушении американского законодательства, в создании криптовалютной биржи BTCE без получения лицензии американских властей. Через эту биржу, по версии американского юридического ведомства, якобы отмывались миллиарды долларов. Называется цифра в 4 миллиарда.

Александр Винник все предъявленные ему обвинения отвергает. Он заявил, что американских законов не нарушал, административных нарушений не допускал, а также не совершал уголовных преступлений.

Прокуратура США подала иск против россиянина на 100 миллионов долларов.