В Подмосковье устраняют последствия штормового ветра

Десятки поваленных деревьев и дорожных знаков, девять населенных пунктов без электричества и один погибший: Москва и область приходят в себя после штормового ветра, который накануне обрушился на регион. Порывы достигали 26 метров в секунду.

Тележки едут сами. Наряженные елки то выглядывают из-за угла, то пускаются в пляс. И это не предновогодние чудеса – это погода. В Москве и области порывы ветра достигали 24 метров в секунду.

Ветер срывал крыши домов и остановок. Валил строительные заборы. С корнем вырывало не только деревья, но и дорожные знаки.

- От порыва ветром вывернуло просто с корнем и дорожный знак — прямо на машине.

На улице Академика Янгеля и у метро "Орехово" новогодние елки не выдержали порывов ветра и рухнули. Под Дмитровом ветер оборвал контактный провод, который упал на электричку. Людям пришлось идти по шпалам пешком. Из-за обрыва проводов в Подмосковье без света остались 270 жилых домов в девяти населенных пунктах.

К сожалению, не обошлось без жертв. На территории химического завода в Сергиевом Посаде электрическая опора упала на двух женщин. Одна из них погибла, вторая находится в больнице.

"Диагноз установлен – тяжелая сочетанная травма. Проводится все необходимое лечение. Сейчас состояние тяжелое стабильное, пациентка получает всю необходимую помощь", — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев.

Несмотря на то, что ветер понемногу стихает, он все равно еще довольно сильный — до 10 метров в секунду. Пока спасатели не рекомендуют ходить мимо шатких конструкций или парковаться под ними.