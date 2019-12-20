Пресненский суд принял иск к родителям девочки, с рождения живущей в больнице

История девочки, которая с самого рождения живет в больнице, получила продолжение. Пресненский суд Москвы принял иск органов опеки об ограничении в правах родителей 5-летней Саши.

О судьбе маленькой узницы, которую обрекли на заточение собственные мама и папа, стало известно на прошлой неделе. По непонятным причинам они отказываются забирать дочь, годами оплачивают ее пребывание в клинике и не позволяют общаться с другими родственниками.

При этом нет никаких оснований для того, чтобы держать ребенка в стационаре: Саша абсолютно здорова. Первое заседание по этому делу состоится уже в середине января.