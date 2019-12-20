Москвичу, у которого в горле выросли волосы, сделали электроэпиляцию гортани

В институт оториноларингологии имени Свержевского с жалобами на охриплость, дискомфорт в горле и кашель обратился 46-летний москвич.

Оказалось, у него в горле выросли волосы. Это произошло после того, как около девяти лет назад пациент в результате несчастного случая получил ранение в шею.

Тогда ему была сделана операция на гортани. Несколько лет все было в порядке, но недавно начались проблемы с дыханием.

Во время обследования врач выявил посттравматическую рубцовую деформацию гортани: у мужчины выросли волосы на голосовом и вестибулярном отделах гортани, а часть волос находилась в трахее, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Там отметили, что произошло это из-за того, что во время операции был использован кожный лоскут для формирования просвета дыхательных путей.

Рост волос в просвет гортани при этом наблюдается довольно редко, но в данном случае это произошло, и медикам пришлось делать мужчине электроэпиляцию гортани.

Пациента в тот же день выписали домой, а симптомы, на которые он жаловался, отступили, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Контрольное обследование показало, что повторная электроэпиляция пациенту не понадобится.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске врачи удалили из желудка 16-летней девушки гигантский комок волос — трихобезоар.