Федор Конюхов покажет свои картины ростовчанам. Знаменитый путешественник сам представит результат своего творчества на выставке, которая завтра откроется в донской столице. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР".

Как стало известно, открытие экспозиции состоится 21 декабря в 18.30 в ростовском кинотеатре. В управлении информационной политики правительства области сообщили, что жители и гости города смогут увидеть двадцать рисунков и картин, созданных известным на весь мир российским путешественником, писателем и, как выяснилось, художником. Работы он создавал во время своих многодневных путешествий.

Картины созданы в смешанном стиле и иллюстрируют впечатления путешественника от посещения самых удивительных мест нашей планеты. Как известно, он в одиночку совершил несколько кругосветных плаваний, а также поднялся на семь высочайших вершин мира.