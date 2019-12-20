В России официально зарегистрирован новый вид спорта

Министерство спорта РФ зарегистрировало в России новый вид спорта – им стал падел. Дисциплина уже включена во Всероссийский реестр видов спорта. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации падела.

Падел представляет собой гибрид большого тенниса, сквоша и настольного тенниса, сообщает "Интерфакс". От большого тенниса падел позаимствовал разметку корта, правила и принцип подсчета очков, а от сквоша вобрал в себя прозрачные стены высотой четыре метра по периметру корта.

Также отмечается, что ракетки для падела сопоставимы с теми, что применяются в большом теннисе, но они имеют более короткую рукоятку. Классический формат игры проходит в парном формате.