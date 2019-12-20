Помочь может каждый: 8-летней Камиле необходимо дорогостоящее лечение

Русфонд объявил сбор средств для маленькой Камили. У нее тяжелый порок сердца, за восемь лет жизни она уже перенесла десяток операций, но победить болезнь пока не удалось. Нужна дорогостоящая процедура. Как подарить девочке шанс на выздоровление? И как теперь живут дети, которым уже помогли зрители "России 1"?

Этот Новый год Дима впервые встретит в семье. Родная мать от него отказалась, он попал в интернат для инвалидов. Но потом мальчику очень повезло: его историю в соцсетях опубликовал благотворительный фонд. Любовь и ее муж не смогли пройти мимо.

"Был такой пост отчаяния, что шансов уже нет. Из домов инвалидов детей забирают очень редко. Такой ребенок, если он не в семье, обречен. То есть, его ждет психоневрологический интернат", — говорит приемная мать Димы Хворова Любовь Гоголева.

Дима появился на свет с врожденным пороком развития спинного мозга. Он формируется неправильно — фактически расщепляет позвоночник.

- Без лечения дальнейшее развитие будет невозможно.

Семья у Димы появилась всего полгода назад. Тогда "Вести" про него уже рассказывали и просили зрителей помочь. Перед лечением мальчику требовалось обследование в профильной клинике.

Благодаря зрителям программы "Вести-Москва" "Русфонд" собрал нужную сумму — почти миллион рублей. Дима прошел обследование и уже начал реабилитацию.

- В ближайшее время мы будем ставить его на ноги, мы уже изготовили специальные ортезы на всю ногу. А впоследствии мы ждем операцию на коленях и стопах, и после этой операции Диму будем уже ставить в аппараты и потихонечку учить ходить.

Маленькая Лера – героиня нашего октябрьского сюжета. Ей всего четыре года, и два из них она борется с лейкозом.

"У нас случился ранний костномозговой рецидив. И с тех пор мы находимся здесь безвылазно", — говорит отец Леры Забродской Денис Забродский.

Химиотерапия не помогла. Надежда оставалась только на дорогостоящий препарат, который в России не продается. Четыре миллиона рублей на его покупку тоже собрали зрители "России 1". Лекарство уничтожило раковые клетки. Болезнь — в ремиссии. Скоро Лере предстоит трансплантация костного мозга.

"Если бы не этот препарат, мы бы не знаю, как выкарабкались. Именно он нам помог. Большое спасибо всем, кто помогал!" — говорит бабушка Леры Забродской Алла Баландина.

Восьмилетняя Камиля из Сургута только ждет помощи. У нее врожденный порок сердца – недоразвитие легочной артерии. Из-за того, что кровь не насыщается кислородом, страдают легкие. Уже в четыре года у Камили случился ишемический инсульт – парализовало всю левую сторону. Пришлось заново учиться ходить и разговаривать.

- Камиля — она боец, она уже столько пережила!

Российские кардиохирурги провели десять операций, но из-за множественных закупорок артерий дальше двигаться рискованно. Принять Камилю готовы в испанской клинике.

"Мы говорим о крайне тяжелом пороке сердца. В такой ситуации могут помочь только в нескольких высокотехнологичных клиниках мира, обладающих необходимым оборудованием", — говорит заведующий отделением детской кардиологии госпиталя "Сан Жуан де Деу" (Испания) Джоан Санчес-де-Толедо.

Камиля устает от малейших физических нагрузок, задыхается и кашляет. Поэтому учится она на дому.

- Когда я вырасту, я хочу стать программистом. Мне очень нравится заниматься, но я хочу, чтобы я в школе училась. Мне не хватает общения, друзей.

Лечение в испанской клинике стоит больше пяти миллионов рублей. Скромной зарплаты отца, который обеспечивает семью с тремя детьми, на такое не хватит. Поэтому они очень надеются на вашу помощь. Вся большая семья Камили в этот Новый год будет загадывать одно единственное желание.

- Здоровья детям — не только нашим, но и всем. Здоровья. Остальное уже будет!

Помочь Камиле просто: отправьте СМС со словом ВЕСТИ/VESTI на номер 5542. Стоимость сообщения — 100 рублей.