Известная теннисистка Галина Бакшеева скончалась на 75-м году жизни

Представительница блестящей плеяды российских теннисистов 1960-1970-х годов Галина Бакшеева скончалась на 75-м жизни. Бакшеева первой из советских теннисистов выиграла юниорский Уимблдонский турнир "Большого шлема", причем сделала это дважды – в 1961 и 1962 годах.

Галина Петровна Бакшеева была многократной чемпионкой Советского Союза как в одиночном, так и в парном разряде, напоминает официальный сайт Федерации тенниса России. Носившая звание мастера спорта международного класса, она входила в состав национальной сборной в Кубке Федерации, побеждала на Спартакиаде народов СССР.