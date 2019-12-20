Зинаида Кириенко рассказала, кто ее "вырезал из кинематографа" на долгие 10 лет

В этом году исполняется 60 лет легендарной картине Сергея Бондарчука "Судьба человека". В одноименной программе на телеканале "Россия 1" актриса Зинаида Кириенко, пронзительно сыгравшая в фильме роль жены Андрея Соколова, вспоминает, как отправилась представлять его в Акапулько, и как восторженно приняли ленту зарубежные зрители.

Поклонниками актрисы в те годы были Василий Лановой, лидер Вьетнама Хо Ши МинХошимин, Ален Делон, Жерар Депардье и Федерико Феллини, но она полюбила простого юношу, который, к тому же, был на 10 лет ее младше.

Кириенко было 27, а Валерию Тарасевскому – 17, когда они познакомились в Грозном, на съемках фильма "Казаки".

Оказалось, Валерий был влюблен в Зинаиду еще с 10-го класса, когда увидел ее в картине "Тихий Дон".

Они встречались два месяца, а потом поженились. Сейчас такая разница в возрасте ни для кого не удивительна, а тогда многие осудили актрису. Кроме ее мамы, которая сказала: "Если любишь – это главное в жизни!"

Муж понимал специфику профессии жены: она много работала, ездила на гастроли, а он занимался воспитанием их сыновей — Тимура и Максима.

Мама Зинаиды оказала права: любовь – это главное.

Ради нее, рассказывает Кириенко, она достаточно грубо отказала домогавшемуся к ней крупному чиновнику из Госкино. В отместку за отказ, по словам актрисы, ее "от кинематографа отрезали, словно люк задраили".

Десять лет Кириенко не снимали, и только через 10 лет забвения любимая актриса миллионов зрителей вернулась на экраны: режиссер Евгений Матвеев решился взять ее на главную роль в свой фильм "Любовь земная".

Любовь земная была и в жизни актрисы. С Валерием Тарасевским они счастливо прожили 44 года, но когда мужу Зинаиды был 61 год, случился сердечный приступ, и он скоропостижно скончался.

Пережить эту трагедию актрисе помогли дети и внуки. А недавно у Кириенко родилась правнучка.

Как вспоминает актриса своих звездных поклонников? О чем особо просил ее на съемках "Судьбы человека" Сергей Бондарчук? Как приняли советских артистов на фестивале в Акапулько?

Чем юный Валерий покорил сердце знаменитой актрисы, и что говорила мужу Кириенко Римма Маркова?

В "Судьбе человека" – беседа Бориса Корчевникова с Зинаидой Кириенко.



Ранее в этой программе актриса рассказала о своем детстве и о том, почему отказалась выходить замуж за Василия Ланового.