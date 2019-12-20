"Я не нацист, я патриот!" Украинец Зозуля ответил недоброжелателям

Украинский нападающий испанского клуба "Альбасете" Роман Зозуля прокомментировал для прессы ситуацию вокруг его отношений с болельщиками другой команды чемпионата Испании "Райо Вальекано". Фанаты считают Зозулю нацистом, ориентируясь на его аккаунты в социальных сетях.

Игрок приехал на Пиренейский полуостров, чтобы выступать за клуб "Бетис" из Севильи, но руководство отказалось от подписания контракта в связи с тем, что в социальных сетях Зозуля выкладывал провокационные фото с элементами нацистской символики. Футболист пытался утроиться в "Райо", но известные своими левыми взглядами поклонники клуба потребовали от менеджеров отказать форварду в контракте.

После этого Зозулю приютил "Альбасете" и на минувшей неделе эта команда играла против "Райо Вальекано" на его поле в рамках чемпионата лиги Сегунда. По ходу встречи фанаты хозяев устроили обструкцию украинцу, матч был остановлен и не возобновился. "Альбасете" поддержал своего игрока, но его осудили испанские левые политики.

И вот Зозуля выступил с объяснениями: "Я не нацист и не расист. Помогать своей стране и быть патриотом – не преступление. Меня называли расистом, когда моим лучшим другом был Жереми Бела [темнокожий форвард "Альбасете" в 2017-2019 годах, — прим. ред.], мы все одинаковые".

По словам украинского игрока, он при поддержке юристов клуба будет бороться против своих недоброжелателей в суде: "Я приму юридические меры против тех, кто оскорблял меня".