Устроивший стрельбу на Лубянке занимался бизнесом и мечтал стать мастером спорта

Стали известны подробности о деятельности Евгения Манюрова, который устроил стрельбу на Большой Лубянке в Москве. Как передает "Интерфакс", в прошлом мужчина занимался бизнесом и занимался практической стрельбой.

По данным информагентства, в 2014 году Манюров получил статус индивидуального предпринимателя. Он оказывал правовые услуги и давал консультации по вопросам коммерческой деятельности. Госпошлины, связанные с деятельностью ИП, мужчина оплачивал своевременно и в полном объеме.

Что касается спортивных достижений, то в ноябре Мантюров занял третье место на соревнованиях по практической стрельбе "Наша оборона". Он числится в списке призеров на сайте Московского городского спортивно-стрелкового клуба. Сообщается, что в клубе идут следственные действия.

39-летний Манюров жил в пятиэтажке на окраине города Подольска в Подмосковье. С ним проживали мать и бабушка. Соседи характеризуют Манюрова как замкнутого одинокого человека.

"Он ни с кем не дружил, девушки у него не было. Постоянно куда-то ходил с рюкзаком в камуфляжной форме", – рассказала KP.ru соседка мужчины.

Портал 5-tv.ru пообщался с отцом Манюрова. Тот признался, что был шокирован известием о сыне.

"Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять, вот, честно", – сказал Фатих Манюров.

По словам мужчины, его сын не употреблял спиртное, когда-то встречался с девушкой, но расстался с ней. Жениться не хотел, мечтал стать мастером спорта по стрельбе.

Вечером 19 декабря сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. В Федеральной службе безопасности сообщили, что злоумышленник действовал один, он был нейтрализован. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ, пять человек, в том числе случайный прохожий, получили ранения.

В результате инцидента было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследование ведет центральный аппарат СК РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин пообещал провести тщательное расследование этого происшествия. Он выразил соболезнования родным погибшего.

"К сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России, – написал Бастрыкин на странице в соцсети "ВКонтакте". – Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего".

Соболезнования семье погибшего выразил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он также поблагодарил бойцов ФСБ, которые оперативно ликвидировали нападавшего.

В пятницу, 20 декабря, возле здания ФСБ образовался стихийный мемориал в память о погибшем. Возле приемной силовой структуры появились живые цветы. Около самого здания несут службу усиленные наряды полиции.