Школьники из окна многоэтажки сбросили кирпич на маму с ребенком

Полицейские Краснодара ищут школьников, которые проникли в подъезд многоэтажного дома и с высоты сбросили кирпич на тротуар. Он приземлился в считанных сантиметрах от гулявшей с трехлетним сыном женщины. Юнцов сняла камера наблюдения.

Все произошло около часа дня 19 декабря в доме на улице имени Героя Яцкова.

"С кирпичиком, звонят в домофон — может, кто откроет, и на верхние общие балконы. Весело летит кирпич на головы прохожим", — написал автор записи.

На кадрах видно, какой след кирпич оставил на асфальте. Едва не попавшая под обстрел женщина обратилась в полицию, но пока метателей не нашли.