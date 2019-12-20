Кубок IBU. Поварницын остановился в шаге от подиума в спринте

В немецком местечке Обертиллиах продолжается третий этап биатлонного Кубка IBU. Первыми на лыжню и стрельбище вышли участники мужского спринта на 10 км. Победил норвежец Александер Андерсен, лучший из россиян Александр Поварницын занял 4-е место.

Первая пятерка победителей стреляла точно и в их споре все решал быстрый бег по лыжне. Увы, но Поварницын не смог попасть в призовую тройку, проиграв чемпиону почти минуту. Время же победителя гонки Андерсена 25 мин. 45,8 сек.

Россию представляли еще пять биатлонистов, но их подвела стрельба: Василий Томшин с одним промахом – на 8-м месте, Кирилл Стрельцов с двумя – на 19-м, Карим Халили с четырьмя – на 44-м, а Андрей Вьюхин с двумя – на 46-м. Ильназ Мухамедзянов, как и Поварницын, стрелял точно, но пришел на финиш только 21-м.