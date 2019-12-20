Российская ПВО заметила 34 иностранных самолета-шпиона

Подразделения противовоздушной обороны РФ засекли у российских границ 34 разведывательных летательных аппарата за минувшую неделю. Дежурные истребители ПВО два раза вылетали на перехват нарушителей, сообщает Министерство обороны.

Ранее командующий 4-й армией ВВС и ПВО Николай Гостев рассказал газете "Красная звезда", что с марта 2014 года количество иностранных самолетов-шпионов, который появляются рядом с южными границами России, постоянно растет.

Ежегодно только рядом с Крымом зенитчики регистрируют в среднем 250 летательных аппаратов. В основном это американские разведывательные самолеты EP-3E Aries, патрульные P-8A Poseidon и дроны RQ-4B.

Всего в 2019 году противовоздушная оборон РФ обнаружила и взяла на сопровождение 78 тысяч летательных аппаратов. Истребители, расположенные на юге России, поднимались на перехват иностранных самолетов-шпионов 70 раз.