Декабрьский рекорд: евро в Москве вернулся в март прошлого года

Евро потерял на Московской бирже почти 0,75% веса. Европейская валюта перед обсуждением Brexit в британском парламенте опустилась ниже 69 рублей. Курс евро составил 68 рублей 90 копеек. Столько евро последний раз стоил в марте 2018 года.

Более 0,5% потерял в Москве и курс доллара. Курс приблизился к 62 рублям, но пока еще выше этой отметки на 6 копеек. До достижения "круглой" отметки осталось совсем немного. Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне небольшого снижения нефти Brent. Бочка этого сорта подешевела почти на 0,4% и стоит теперь 66 долларов 28 центов.

За год, как отметил Центробанк, прибыль российских банков выросла в полтора раза, но при этом наблюдается снижение прироста валютных вкладов. Россияне несут в банки рубль, а не иностранную валюту.

Рост вкладов населения в ноябре составил 0,7%: вклады в иностранной валюте снизились на 0,8%, а рублевые вклады прибавили 1,1%. Всего за 11 месяцев 2019 года прирост средств на рублевых счетах составил 6%. На 1 декабря вклады физических лиц достигли почти 29,6 триллиона рублей. Объем депозитов и средств организаций за то же время вырос на счетах на 1,4%.

Эксперты тем временем перед Новым годом делают прогноз на курс валют в 2020 году.