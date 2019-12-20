Елочные базары и "Путешествие в Рождество": новогоднее настроение в столице

В Москве заработали елочные базары — всего около 300 точек по всему городу. Товар — на любой вкус и кошелек. Как изменились цены в этом году? И где еще зарядиться праздничным настроением в эти выходные?

Сосны, ели, пихты: отечественные из Перми, Пензы, Саратова и импортные – из Дании. Елочные базары открылись утром. Цены на елки не изменились. Средняя стоимость за метр — 1000 рублей. Но можно купить и скромный ароматный букетик – он будет стоить 300-500 рублей.

Всего елочных базаров в этом году больше 200 по всей Москве. Работают они ежедневно и круглосуточно вплоть до 31 декабря. Кстати, сейчас, когда теплая погода, елку выбрать легче: лучше чувствуется аромат, и меньше риска, что она осыплется, когда занесете ее домой.



Прежде чем наряжать елку, прогуляйтесь по площадкам фестиваля "Путешествие в Рождество". На улице Рождественка вас научат делать необычные елочные шары в стиле разных стран — австрийского барокко или чешского модерна. На площади Революции учим новые рецепты для новогоднего стола: как вам, например, мандариновый кекс, свинина с можжевельником и оливье в вафельных стаканчиках?

И хоть на улице плюсовая температура, зимние развлечения никто не отменял. На Новом Арбате – склон для сноуборда, а на Тверской площади и в Новопушкинском сквере – катки. И там же, в сквере, по вечерам — красочные ледовые шоу всего за 100 рублей. Для детей до 7 лет вход свободный.

Какой Новый год без "Щелкунчика"? Известная сказка теперь — на сцене Московского губернского театра. А в "Зарядье" в это воскресенье выступит известная молдавская группа "Здоб ши Здуб" — концерт, кстати, бесплатный.

И еще новость: в "Аптекарском огороде" на фоне потепления распустились не только подснежники, но и орхидеи. Там наступила "Тропическая зима" — ежегодный фестиваль экзотических растений. Кактусы-лианы, гигантские пальмы, манго, ананасы, орхидеи разных форм, размеров и запахов. Есть с ароматом фруктов, шоколада и даже сыра. Многие уже не встречаются в природе.

В "Сокольниках" все еще проходит фестиваль гигантских китайских фонариков в виде трехметровых светящихся панд, львов, драконов. Очень зрелищно – особенно вечером. Обязательно приходите посмотреть и заодно прогуляться.