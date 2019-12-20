Путин и Лукашенко рассказали об успехах в строительстве Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко отметил, что Москва и Минск с момента подписания договора о Союзном государстве не сумели выполнить многие его пункты. При этом лидеры двух государств отметили и успехи в реализации этого соглашения.

"8 декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое – и мы с вами это констатировали – не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы тоже значительные", – цитирует Путина "Интерфакс".

Глава государства отметил, что в начале процесса интеграции объем товарооборота между двумя странами составлял 9 миллиардов долларов, а сейчас 35,5 миллиарда.

"Это зримый результат, – подчеркнул Путин. – Кроме того, есть вопросы, которые мы решили в социальной сфере".

Лукашенко выразил согласие с российским лидером. Он упомянул о возвращении компании "Белоруснефть" к работе в России. Лукашенко указал на то, что компания не только оказывает сервисные услуги, но и добывает нефть совместно с другими предприятиями.

"Колоссальный прогресс, – цитирует Лукашенко "БелТА". – Сегодня Белоруссия покупает у вас не только сырье, но и комплектующие. На предприятиях в России, с которыми имеют контакты наши предприятия, производя финишную продукцию, работают больше 10 миллионов россиян. Представьте, сколько людей завязаны на наш с вами товарооборот".

Среди других достижений Лукашенко отметил единое оборонное пространство, созданное двумя государствами.

"У нас никаких вопросов к нашим дипломатическим ведомствам, у нас единая таможня, единая граница в данном случае на Западе, – сказал президент Белоруссии. – У нас единая противовоздушная оборона, единая группировка Вооруженных сил на западном направлении".

"Если мы и не реализовали те пункты, которые там прописаны, то мы и не разбежались, как это есть у России с другими республиками постсоветского пространства", – отметил белорусский президент. При этом он подчеркнул, что Москве и Минску еще есть над чем работать.

19 декабря в ходе Большой пресс-конференции Путин заявил, что идея создания Союзного государства была правильной, поскольку русский и белорусский народы близки в этническом смысле, а также с точки зрения духовных начал. Однако, по словам президента России, основные решения в области строительства Союзного государства в подавляющем большинстве не реализованы.